Новый отель откроет на "Архызе" в 2026 году сеть Azimut

В Карачаево-Черкесии на горнолыжном курорте " Архыз" открылся первый отель Azimut, еще один начнет работать в следующем году.

В поселке Романтик уже принимает гостей отель "Азимут Парк отель Архыз" на 180 номеров. Четырехзвездочный отель имеет развитую инфраструктуру: большой ресторан, конференц-зал, спа-комплекс, тренажерный зал.

В компании Azimut отметили, что в следующем году на горном курорте в КЧР будет также введен в эксплуатацию пятизвездочный отель с номерным фондом 220 номеров.