Собственную ракету-носитель собирается разработать к 2030 году Казахстан

Казахстанские ученые будут разрабатывать ракету-носитель сверхлегкого класса. Реализовать проект планируется в течение ближайших четырех лет.

Казахстан займется разработкой собственной ракеты-носителя сверхлегкого класса. Об этом рассказал заместитель премьер-министра, глава Минцифры республики Жаслан Мадиев.

Он отметил, что создать ракету-носитель планируется к 2030 году.

"Наша собственная казахстанская разработка – это ракета-носитель сверхлегкого класса, программа до 2030 года. Мы поэтапно развиваем эту программу, чтобы создать собственную ракету-носитель для независимого выхода в космос, а это уже признаки космической державы"

– казахстанский министр

Он обратил внимание на то, что в стране есть объединение научных институтов, которые работают по программе разработки такой ракеты-носителя до 2030 года.

