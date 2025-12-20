Казахстан должен превратиться в полностью цифровое государство – Токаев

Глава казахстанского государства заявил о необходимости модернизации энергоотрасли в стране. Он отметил, что республика уже вступила в эпоху цифровизации и искусственного интеллекта.

Казахстану нужно стать полностью цифровым государством. Такое заявление сделал 24 декабря президент страны Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, для реализации важных задач в республике нужно провести коренную модернизацию энергетической отрасли.

Глава государства также подчеркнул, что сегодня в Казахстане особое внимание уделяется развитию экономики и инфраструктуры, открытию современных производств.

"Наша страна вступила в эпоху широкой цифровизации и искусственного интеллекта. Казахстан в обозримом будущем должен превратиться в полностью цифровое государство"

– Касым-Жомарт Токаев

Он обратил внимание на то, что для достижения этой цели проводится масштабная работа.

"В Астане открыт Международный центр искусственного интеллекта. Недавно был запущен суперкомпьютер, разработанный по технологиям известной американской компании. В соответствии с глобальными тенденциями будут созданы новые дата-центры и облачная инфраструктура"

– президент РК

Казахстанский лидер добавил, что все это станет серьезным вызовом для энергосектора.

"Поэтому для реализации столь важных задач нам необходимо провести коренную модернизацию энергетической отрасли"

– президент республики