Строительство обхода Адлера за 100 миллиардов рублей стартует в 2026 году

Адлер
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Свыше 100 млрд рублей выделят на реализацию проекта строительства обхода Адлера, который планируют завершить в 2027 году.

В следующем году планируется строительство обхода Адлера, стоимость которого составит 100 млрд рублей, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Больше 100 млрд будет стоимость (обхода Адлера – прим.ред.) Проект из экспертизы вышел, это уже окончательная сумма, за которую мы должны построить"

– Марат Хуснуллин

Это будет сложный проект, также отметил вице-премьер. Планируется реализовать его до лета 2027 года.

"Более 8 км только тоннель, сложная развязка. Вообще дороги в Сочи сложные: сложные горы, сложные грунты"

– Марат Хуснуллин

