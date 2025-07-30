Строительство обхода Адлера за 100 миллиардов рублей стартует в 2026 году

Свыше 100 млрд рублей выделят на реализацию проекта строительства обхода Адлера, который планируют завершить в 2027 году.
В следующем году планируется строительство обхода Адлера, стоимость которого составит 100 млрд рублей, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Больше 100 млрд будет стоимость (обхода Адлера – прим.ред.) Проект из экспертизы вышел, это уже окончательная сумма, за которую мы должны построить"
– Марат Хуснуллин
Это будет сложный проект, также отметил вице-премьер. Планируется реализовать его до лета 2027 года.
"Более 8 км только тоннель, сложная развязка. Вообще дороги в Сочи сложные: сложные горы, сложные грунты"
– Марат Хуснуллин