Движение на участке будущего обхода Адлера открыли в Сочи

Запуск движения по путепроводу в рамках строящейся обходной дороги Адлера состоялся в Сочи. По словам руководителя города, его открытие сильно экономит время в пути.

В Сочи открыли движение по путепроводу в рамках будущего обхода Адлера, рассказали в администрации города.

ГК "Автодор" завершила перестройку части будущей крупной развязки у восточного портала строящегося обхода Адлера в населенном пункте Высокое. Путепровод расширили до двух полос и запустили движение в обе стороны - в Красную Поляну и Сочинский аэропорт.

"Автомобилисты уже оценили удобство, теперь транспорт идет, минуя длинный разворот через всю развязку, это значительно экономит время в пути"

- мэр Сочи Андрей Прошунин

Напомним, что обход Адлера – первый этап возведения трассы от М4 "Дон" до Сочи. Это уменьшит время в пути от Горячего Ключа до 1,5 часов.