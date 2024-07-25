Экспертиза одобрила подготовку к строительству обхода Адлера

В скором времени в районе Большого Сочи начнутся работы по подготовке строительства обхода Адлера – их уже одобрила Главгосэкспертиза.

В Сочи будет построен обход Адлера, что позволит не только разгрузить город от транзитного транспорта, но и значительно сократить время в пути от Сочи до аэропорта Адлера - проект первых двух этапов строительства одобрила Главгосэкспертиза, сообщает пресс-служба учреждения.

Оба этапа – подготовительные: первый включает подготовку к строительству будущей транспортной развязки с федеральной автодорогой А-149 Адлер – Красная Поляна, второй - строительства транспортной развязки с федеральной трассой А-147 Джубга – Сочи, рассказал главный эксперт проекта Виталий Гурин, передает "АиФ-Юг".

Напомним, проект строительства обхода Адлера реализуется по поручению президента России Владимира Путина, он составит около 8 км и определен первоочередным участком дорожного строительства в регионе.