Снегопад в Москве задержал рейсы из Сочи

Мощный снегопад вызвал задержки авиарейсов, следующих в столицу. В Росавиации сообщили, что аэропорты справляются с непогодой, отмен полетов нет.

Из-за мощного снегопада, обрушившегося на Москву и Подмосковье, были задержаны авиарейсы из Сочи в столицу.

Снегопад в Москве не привел к остановке авиасообщения. Все четыре столичных аэропорта работают в плановом режиме, отмен рейсов нет, заверил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Аэропортовые службы оснащены необходимыми силами и средствами для обслуживания воздушных судов в условиях непогоды. Отмен рейсов по метеоусловиям нет"

— Артем Кореняко

Главной причиной сдвигов в расписании стала обязательная противообледенительная обработка воздушных судов, отнимающая дополнительное время. При этом, как пояснил представитель, для поддержания регулярности движения с вечера субботы до утра воскресенья было выполнено 16 плановых чисток взлетно-посадочных полос.

Итогом непогоды стали задержки 24 рейсов в столичных аэропортах на срок свыше двух часов (данные на утро 26 декабря). Авиакомпании рекомендуют пассажирам, следующим в Москву, отслеживать изменения в расписании через официальные источники.