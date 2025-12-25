Пассажиропоток аэропорта Сочи в праздники превысит 415 тыс человек

В новогодние каникулы сочинский аэропорт планирует обслужить 417 тыс пассажиров. Рейсы будут выполняться почти по 70 различным направлениям.

Стало известно, каким будет новогодние пассажиропоток международного аэропорта Сочи, прогнозами поделились в пресс-службе ГК "Аэродинамика".

Ожидается, что с субботы 27 декабря по воскресенье 11 января воздушная гавань обслужит 417 тыс человек. При этом пик пассажиропоток придется на 28 декабря – аэропортом в этот день воспользуются более 28 тыс человек.

Сочинский аэропорт в новогодние праздники будет обслуживать рейсы по 44 внутренним и 23 международным направлениям. Самые популярные из них – рейсы между Сочи и Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, а также рейсы в Стамбул, Ереван и Дубай.