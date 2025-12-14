Сочи вошел в топ-5 бронирований на новогодние праздники в России

Входящие в состав Большого Сочи Эстосадок и Адлер оказались в пятерке самых популярных направлений для отдыха на приближающиеся новогодние праздники.

На Новый год 2026 россияне предпочитают отдыхать в том числе в Сочи – Эстосадок и Адлер оказались в топе бронирований на новогодние праздники, показало совместное исследование банка ВТБ и сервиса OneTwoTrip.

Из него следует, что на четвертом месте по количеству бронирований оказался Эстосадок, к которому относятся все сочинские горнолыжные курорты, – 4,2%. Топ-5 замыкает Адлер с показателем 4,1%.

Лидером рейтинга стала Москва, на которую приходится 20,6% от всех отельных заказов. Столица становится самым популярным местом новогоднего отдыха в России уже второй год подряд. На второй строчке – Санкт-Петербург, с 16,6% бронирований. Третьей стала Казань, с долей бронирований 4,4%.

"На предстоящие праздники россияне выбирают отели, ночь в которых стоит в среднем 12 тыс рублей. Интересно, что за год этот показатель не изменился"

– исследование

В среднем россияне бронируют отели на трое суток – показатель не изменился с прошлого года, пишет ТАСС.