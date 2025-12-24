Вестник Кавказа

Почти десять человек арестовали за финансирование ХАМАС в Италии

Вид на Рим
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Группа из почти десяти человек в Италии перевела ХАМАС миллионы евро. Всех их обвинили в финансировании террористической деятельности.

В Италии задержаны девять человек, которых подозревают в финансировании радикальной группировки ХАМАС. Об этом пишут местные СМИ.

Операцию по задержанию подозреваемых провело спецподразделение полиции при участии Финансовой гвардии (силового подразделения Минфина) Италии.

Одним из арестованных оказался президент ассоциации палестинцев в Италии. Его считают членом ячейки ХАМАС за рубежом, одним из руководителей "представительства" в Италии.

Подозреваемых обвиняют в финансировании террористической деятельности.

По данным агентства ANSA, в общей сложности они через различные ассоциации передали ХАМАС 7 млн евро.

