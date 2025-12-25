Возобновления диалога РФ и США по ядерной безопасности ожидают в МАГАТЭ

Гендиректор МАГАТЭ выступает за возобновление диалога Москвы и Вашингтона по ядерной безопасности. Он подчеркнул, что обсуждение этой темы очень важно.

МАГАТЭ рассчитывает на возобновление диалога между Россией и Соединенными Штатами по вопросам ядерной безопасности. Об этом сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

Он отметил, что очень важно, что во время саммита лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа, прошедшего в августе нынешнего года на Аляске, стороны начали диалог о стратегических переговорах.

По словам Гросси, двум крупнейшим ядерным державам необходимо общаться друг с другом на эту тему, передает РИА Новости.

"И я надеюсь, что это приведет к возобновлению взаимодействия и по этому крайне важному аспекту"

– глава МАГАТЭ