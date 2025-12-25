Вестник Кавказа

СКФО наращивает сотрудничество с Азербайджаном и Ираном

Рукопожатие
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Минэкономразвития рассказали о торговых и экономических связях Северного Кавказа со странами Каспийского региона. Имеется интерес к совместным проектам.

Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) развивает связи с соседними странами – Азербайджаном, Ираном, Турцией, об этом рассказал замглавы Минэкономразвития РФ Сергей Назаров.

"Северный Кавказ укрепляет внешнеэкономические связи прежде всего со странами Азово-Черноморского и Каспийского регионов. <…> традиционные торгово-экономические связи с югом России, включая Турцию и страны Южного Кавказа. Также развивается сотрудничество со странами Каспийского региона, прежде всего с Азербайджаном и Ираном"

– Сергей Назаров

Он пояснил, что у сторон имеется интерес к совместным туристическим, логистическим, аграрным проектам. Ведется диалог между профильными компаниями.

"Создаются необходимые инфраструктурные условия: обновляются пункты пропуска на границе с Азербайджаном, модернизируются аэропорты, улучшается дорожная сеть"

– Сергей Назаров

Следующий Кавказский инвестиционный форум, который состоится в мае 2026 года в Минеральных Водах, будет нацелен на расширение международного участия, добавил замминистра в интервью РБК Кавказ.

