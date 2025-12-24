Командующий ВМС Ирана анонсировал участие флота в новых учениях

Военно-морские силы Ирана вскоре примут участие в предстоящих трехсторонних военно-морских учениях, направленных на расширение регионального и международного военно-морского сотрудничества, заявил контр-адмирал Шахрам Ирани.

Военно-морские силы (ВМС) Ирана в скором времени примут участие в трехсторонних военно-морских учениях, задача которых - расширение регионального и международного военно-морского сотрудничества, заявил сегодня командующий ВМС страны контр-адмирал Шахрам Ирани.

Выступая в северном портовом городе Ирана Ноушар, контр-адмирал напомнил: ВМС страны в течение иранского года приняли участие в 12 различных международных мероприятиях, в числе которых были научные, профессиональные и спортивные миссии, а также различные региональные и международные военно-морские учения, передает иранское государственное информационное агентство Tasnim.

В военных маневрах будет задействована 103-я военно-морская флотилия ВМС Ирана, ее корабли уже выдвинулись к месту их проведения, в течение будущей недели к ней присоединятся другие подразделения армии Ирана, отметил командующий, не назвав, какие страны будут в них участвовать.

Контр-адмирал Ирани добавил, что в дополнение к международным учениям иранский военно-морской флот планирует провести учения в соседних странах.