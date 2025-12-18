Иран задержал танкер в Ормузском проливе

Военные КСИР арестовали танкер в Ормузском заливе, который пытался транспортировать контрабандную нефть. Экипаж судна состоял из 16 моряков.

ВМС КСИР задержали танкер с нефтью в Ормузском проливе, передает Mehr. Иранские власти усматривают попытку контрабанды "черного золота".

Как отметили в КСИР, на борту танкера находится порядка 4 млн литров топлива, которое собирались транспортировать без разрешения. Судном управляли 16 иностранных моряков.

Как отметили в КСИР, нарушение было зафиксировано разведывательной службой. Согласно полученным данным, танкер получил груз от судов меньшего тоннажа. Топливо должно было быть поставлено судам за пределы Персидского залива.

Напомним, что в середине декабря перехватили танкер, который контрабандным путем пытался перевезти 6 млн литров нефти.