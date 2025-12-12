Вестник Кавказа

Мамисон примет первый в истории большой зимний праздник

На молодом северо-осетинском горнолыжном курорте "Мамисон" 2 января стартует первый в его истории новогодний праздник – в течение недели его участники смогут познакомиться с местными традициями празднования Нового года.

Молодой северо-осетинский курорт "Мамисон" с наступлением нового 2026 года впервые отметит первый в своей  истории самый любимый россиянами зимний праздник – Новый год, он продлится неделю.

"Со 2 по 8 января курорт Мамисон впервые отмечает Новый год - в формате большого зимнего праздника в горах Северной Осетии. Это неделя, посвященная переосмыслению культуры празднования и возвращению к себе настоящему"

- пресс-служба института развития Кавказ.РФ

В основе праздника лежат живые традиции местных жителей и современный взгляд на отдых в горах: гостей ждет большая новогодняя елка, фотозона, резиденция Деда Мороза, настольные игры и квесты для взрослых и детей, пояснили в институте развития, передает портал "Это Кавказ".
Все дни праздника будет сопровождать современная музыка, которую обеспечит профессиональный ди-джей, добавили в пресс-службе.

