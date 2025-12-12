Мамисон примет первый в истории большой зимний праздник

Молодой северо-осетинский курорт "Мамисон" с наступлением нового 2026 года впервые отметит первый в своей истории самый любимый россиянами зимний праздник – Новый год, он продлится неделю.
"Со 2 по 8 января курорт Мамисон впервые отмечает Новый год - в формате большого зимнего праздника в горах Северной Осетии. Это неделя, посвященная переосмыслению культуры празднования и возвращению к себе настоящему"
- пресс-служба института развития Кавказ.РФ
В основе праздника лежат живые традиции местных жителей и современный взгляд на отдых в горах: гостей ждет большая новогодняя елка, фотозона, резиденция Деда Мороза, настольные игры и квесты для взрослых и детей, пояснили в институте развития, передает портал "Это Кавказ".
Все дни праздника будет сопровождать современная музыка, которую обеспечит профессиональный ди-джей, добавили в пресс-службе.