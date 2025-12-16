Наряды средневековых ингушей восстановят ученые на основании находок в Гирети

Фрагменты одежды, обнаруженные археологами на человеческих останках в башенном комплексе Гирети, помогут ученым воссоздать одежду и в целом образ ингушей, живших в Средние века.

Узнать, как одевались средневековые ингуши, намерены ученые-историки, проанализировав свежие археологические находки, сделанные в башенном комплексе Гирети в Ингушетии, рассказал гендиректор единственной в республике школы каменщиков-реставраторов "Наследие" Рамзан Султыгов.

Он пояснил, что имеет в виду обнаруженные в ходе раскопок в средневековом горном башенном комплексе Гирети многослойные фрагменты одежды на останках людей.

"Совместно со специалистами Республиканского дома народного творчества и культурно-массовых мероприятий наша школа провела экспедицию, посвященную изучению ранее найденных фрагментов текстильных изделий"

– Рамзан Султыгов

По его словам, ученым удалось выяснить, из каких тканей была сшита одежда. В основном используются домотканые ткани, причем плотного переплетения, как часто делают в горных поселениях. В то же время, были обнаружены также элементы шелка, привезенного из других мест, – из них делали декоративные вставки.

Султыгов добавил, что итоги работы экспедиции лягут в основу цифрового архива текстильных находок, на базе которого будет выполняться реконструкция древнего костюма ингушских женщин, пишет ТАСС.