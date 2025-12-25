Торговля ЕС с Ираном превысила €3 млрд, ключевую роль играет Германия

Евростат сообщает о товарообороте Ирана с Евросоюзом в €3,1 млрд за 10 месяцев. На долю Германии, главного партнёра, пришлось почти €1 млрд.

Товарооборот Ирана и стран ЕС за десять месяцев 2025 года составил более €3,1 млрд, свидетельствуют данные Статистической службы Еврокомиссии (Eurostat).

С января по октябрь 2025 года на европейский экспорт в Иран пришлось €2,45 млрд из общего товарооборота, тогда как импорт из Исламской Республики оказался на 277% меньше, составив €650 млн, что говорит о присутствии дисбаланса в ирано-европейских торговых отношениях.

По данным за октябрь, товарооборот сторон продолжился. Объём экспорта ЕС в Иран составил €219 млн, тогда как поставки из Ирана в Европу достигли €63 млн.

Ключевую роль в торговле ЕС с Ираном играет Германия, на которую пришлось 31% всего объёма. Их взаимный товарооборот за десять месяцев нынешнего года достиг €984 млн.