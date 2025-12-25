Трамп рассчитывает вскоре провести переговоры с Путиным

Американский лидер хочет в ближайшем будущем пообщаться с Путиным. Он подчеркнул, что ожидает хорошего диалога с российским коллегой.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп надеется в скором времени пообщаться с российским коллегой Владимиром Путиным.
Глава Белого дома заявил в интервью изданию Politico, что он ожидает хорошего разговора с президентом РФ.
"Я думаю, что у меня с ним (Зеленским – прим. ред. ) все будет хорошо. Я думаю, что и с Путиным все будет хорошо"
– Дональд Трамп
Американский лидер добавил, что поговорит с главой российского государства в ближайшее время, как только захочет.