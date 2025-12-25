Вестник Кавказа

Трамп рассчитывает вскоре провести переговоры с Путиным

Дональд Трамп
© Фото: Сайт президента России
Американский лидер хочет в ближайшем будущем пообщаться с Путиным. Он подчеркнул, что ожидает хорошего диалога с российским коллегой.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп надеется в скором времени пообщаться с российским коллегой Владимиром Путиным.

Глава Белого дома заявил в интервью изданию Politico, что он ожидает хорошего разговора с президентом РФ.

"Я думаю, что у меня с ним (Зеленским – прим. ред. ) все будет хорошо. Я думаю, что и с Путиным все будет хорошо"

– Дональд Трамп

Американский лидер добавил, что поговорит с главой российского государства в ближайшее время, как только захочет.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1180 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.