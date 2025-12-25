Вестник Кавказа

Санкции ЕС перенаправили российский СПГ  в Афганистан и ЦА – СМИ

© Фото: сайт “КазРосГаз“
Экспорт российского СПГ в Афганистан и ЦА почти удвоился из-за санкций ЕС. Доля этого рынка в общих поставках выросла до 36%.

Российский экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в страны Центральной Азии и Афганистана увеличился почти вдвое, сообщают отраслевые источники СМИ. 

По итогам периода с января по ноябрь поставки превысили 1 млн т, а общая доля рынков Афганистана, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана в российском экспорте выросла с 19% до 36%. 

Подобное изменение в географии реализации продуктов нефтегазовой отрасли связывается с введенными год назад европейскими санкциями на импорт СПГ из России.

Статус крупнейшего импортера российского СПГ возымел Афганистан, поставки в который выросли до 418 тыс т, в том числе от "КазРосГаза" – совместного казахстанско-российского предприятия, сообщает Reuters.

