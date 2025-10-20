Прокуратура потребовала арестовать имущество экс-замглавы Минприроды Кубани

Прокуратура в Краснодаре инициировала разбирательство вокруг имущества арестованного по делу о мошенничестве экс-замглавы регионального Минприроды Александра Каинова. Надзорное ведомство потребовало арестовать имущество экс-чиновника.
В качестве ответчиков в иске также указаны члены семьи Каинова. Согласно информации следствия бывший замглавы ведомства, используя коррупционные махинации, завладел имуществом на 90 млн руб.
Отметим, что Каинов был арестован судом в мае этого года. По версии следствия, экс-чиновник за 4 млн руб согласился выступить в роли "заступника" перед правоохранителями. Каинов пообещал за эту сумму добиться пересмотра уголовного дела в отношение мужчины, который получил срок за вождение в нетрезвом состоянии.