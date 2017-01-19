Депутаты Крымского района Кубани приняли отставку главы

Арестованный глава Крымского района Кубани Сергей Лесь подал в отставку по собственному желанию, которую одобрили на внеочередной сессии депутаты Совета, вскоре будет назначен исполняющий его обязанности.

Подозреваемый в торговле землей и арестованный по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями глава Крымского района Кубани Сергей Лесь сегодня подал в отставку по собственному желанию, депутаты приняли ее на внеочередной сессии заседания Совета, сообщили в администрации Крымского района Краснодарского края.

"20 октября в Совет поступило письменное заявление от главы Крымского района Сергея Лесь об отставке по собственному желанию. Депутаты Совета приняли решение принять его отставку"

- администрация Крымского района Кубани

Надолго без руководителя район не останется – постановление о назначении временно исполняющего обязанности будет издано губернатором Кубани в течение 10 дней, добавили в райадминистрации, передает РИА Новости.

Напомним, Сергей Лесь был задержан 11 октября – как полагает следствие, он с января по март минувшего 2024 года отдавал распоряжения заключать договоры купли-продажи земельных участков на льготных условиях, без проведения торгов - Октябрьский районный суд Кубани заключил его под стражу до 29 ноября по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Также у него, его родных и знакомых следствие обнаружило земельные участки, купленные ими на неподтвержденные доходы, суд рассмотрит это дело по существу 28 октября.