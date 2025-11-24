Махачев назвал вероятное время возвращения в октагон

Следующий поединок российского бойца смешанного стиля Ислама Махачева состоится не раньше весны следующего года. До этого его появление в октагоне маловероятно.

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев намерен вернуться в октагон не раньше апреля 2026 года.

Он предположил, что с большой долей вероятности следующий бой состоится уже после Рамадана, передает "Спорт-Экспресс".

"Мне позвонили в декабре и спросили, буду ли драться в январе, я ответил: "Тогда я уже опаздываю, нет, в январе я точно не буду драться". Думаю, точно подерусь после Рамадана - апрель, май, июнь, любая дата"

– Ислам Махачев

По словам спортсмена, если его захотят поставить в состав участников турнира UFC в Белый дом, то он готов подождать.

"Если нет - то можно подраться пораньше"

– российский боец

Ранее сообщалось, что Махачеву интересно провести поединок с Йеном Гэрри из Ирландии, который вызвал его на бой.