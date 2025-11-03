Грузия за год экспортировала вина почти на четверть миллиарда

Доход Грузии от экспорта вина и крепких спиртных напитков в период с января по ноябрь текущего года составил свыше $500 млн.

Грузия заработала свыше $502 млн от экспорта спиртных напитков в период с января по ноябрь 2025 года, сообщили в национальном агентстве вина.

За это время более 82 млн л вина на сумму $245 млн было экспортировано более, чем в 70 стран мира. Это на 7% больше, чем в аналогичный показатель прошлого года.

Также свыше 37 млн л крепкого спиртного за $257 млн было экспортировано в 55 стран.