Вестник Кавказа

Мост за 100 млн лари появится в столице Грузии

Вид на Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В Грузии анонсировали строительство нового моста в столице республики. Его длина составит почти три сотни метров.

В Тбилиси в 2026 году приступят к строительству моста, который соединит Вокзальную площадь и улицу Цотне Дадиани. Об этом пишут грузинские средства массовой информации.

Стоимость проекта оценивается в 100 млн лари ($37 млн).

Длина моста составит примерно 280 метров, он будет состоять из двух полос.

Согласно проекту, пропускная способность моста будет составлять до 800 машин в час в одном направлении.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1250 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.