Мост за 100 млн лари появится в столице Грузии

В Грузии анонсировали строительство нового моста в столице республики. Его длина составит почти три сотни метров.

В Тбилиси в 2026 году приступят к строительству моста, который соединит Вокзальную площадь и улицу Цотне Дадиани. Об этом пишут грузинские средства массовой информации.

Стоимость проекта оценивается в 100 млн лари ($37 млн).

Длина моста составит примерно 280 метров, он будет состоять из двух полос.

Согласно проекту, пропускная способность моста будет составлять до 800 машин в час в одном направлении.