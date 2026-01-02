В США прошло первое заседание по делу Мадуро

Сегодня в Нью-Йорке прошло первое заседание по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес.
Защитников лидера Венесуэлы выступил бывший адвокат основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа Барри Поллак. В ходе заседания Мадуро заявил, что остается президентом и сообщил о своей невиновности, передает телеканал CNN.
"Я остаюсь президентом моей страны"
– Николас Мадуро
Он отметил, что является военнопленным.
Также политик рассказал, что до явки в зал суда не видел текст обвинительного заключения.
Следующее заседание пройдет в Нью-Йорке 17 марта 19.00 мск.
По оценкам агентства Bloomberg, суд, на котором похищенному венесуэльскому лидеру будут предъявлены обвинения может состоятся лишь в следующем году.
"Ожидается, что судья установит предварительный график обмена доказательствами и досудебных ходатайств, а само судебное разбирательство, как ожидается, состоится не раньше 2027 года"
– Bloomberg