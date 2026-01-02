Вестник Кавказа

В США прошло первое заседание по делу Мадуро

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Нью-Йорке состоялось первое заседание суда против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Следующее заседание назначено на 17 марта.

Сегодня в Нью-Йорке прошло первое заседание по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес.

Защитников лидера Венесуэлы выступил бывший адвокат основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа Барри Поллак. В ходе заседания Мадуро заявил, что остается президентом и сообщил о своей невиновности, передает телеканал CNN.

"Я остаюсь президентом моей страны"

– Николас Мадуро

Он отметил, что является военнопленным.

Также политик рассказал, что до явки в зал суда не видел текст обвинительного заключения.

Следующее заседание пройдет в Нью-Йорке 17 марта 19.00 мск.

По оценкам агентства Bloomberg, суд, на котором похищенному венесуэльскому лидеру будут предъявлены обвинения может состоятся лишь в следующем году.

"Ожидается, что судья установит предварительный график обмена доказательствами и досудебных ходатайств, а само судебное разбирательство, как ожидается, состоится не раньше 2027 года"

– Bloomberg

