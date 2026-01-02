События в регионе обсудили лидер Турции и наследный принц Саудовской Аравии

Президент Турции поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии. Стороны поговорили о сотрудничестве двух стран и последних событиях на Ближнем Востоке.

Состоялся телефонный разговор президент Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Об этом сказано в сообщении, распространенном 4 января администрацией президента Турции.

Центральными темами беседы стали отношения двух стран, а также ряд региональных и глобальных вопросов.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара и Эр-Рияд планируют в дальнейшем предпринимать шаги по дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества.

Он также поведал, что Турция внимательно следит за ситуациями в Сомали и Йемене. Президент республики добавил, что территориальная целостность обеих стран очень важна для региональной стабильности. В этой связи он выразил готовность посодействовать усилиям по объединению сторон в Йемене.

Кроме того, собеседники поговорили о последних событиях в секторе Газа.