На расчистку от снега столицы Казахстана брошены все силы коммунальщиков

Для того, чтобы очистить столицу Казахстана от снега и ледяных торосов, коммунальным службам Астаны пришлось вывести на улицы всех имеющихся в наличии рабочих и свыше 1600 единиц спецтехники, сообщили в акимате.

Власти Астаны активизировали работы по уборке улиц казахстанской столицы от снега и льда, накопившегося за дни непогоды: в городе продолжаются бесперебойные снегоуборочные работы, а его коммунальные службы работают в усиленном круглосуточном режиме, сообщили в городском акимате.

Только за минувшую ночь из города на снежные полигоны вывезли более 18 тысяч кубометров снега, для этого были задействованы большегрузные грузовики, совершившие в общей сложности 1356 рейсов, передает Sputnik Казастан.

Сегодня очисткой улично-дорожной сети занимаются более 3 тыс дорожных рабочих и 1675 единиц специализированной техники, которые очищают основные городские магистрали, тротуары и пешеходные зоны столицы.

Параллельно коммунальщики обрабатывают тротуары и пешеходные зоны противогололедными материалами, чтобы обеспечить жителям безопасное передвижение: в этой связи акимат Астаны призвал жителей и гостей города быть особо внимательными на дорогах и тротуарах и соблюдать меры безопасности с учетом нынешних погодных условий.

Напомним, ранее мы писали о том, что за день до наступления Нового 2926 года ледяной дождь фактически полностью заблокировал Астану, устроив в городе настоящий коллапс из-за нехарактерной для него погоды. Улицы города превратились в реки с ледяными руслами, а дорожные власти вынуждены были перекрыть все выезды из столицы, а также часть дорог в Акмолинской области, из-за дождя со снегом.