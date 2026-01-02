Эрдоган выразил поддержку Мадуро

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал своего коллегу из Венесуэлы Николаса Мадуро, задержанного и вывезенного из страны в конце прошлой неделе.
После заседания Кабинета министров республики он отметил, что венесуэльский лидер и народ этой страны – друзья Турции.
"Мадуро и венесуэльский народ – наши друзья"
– глава турецкого государства
Эрдоган также прокомментировал задержание Мадуро Соединенными Штатами. Он назвал рискованным шагом нарушение суверенных прав стран.
"Мир, в котором царит не власть закона, а власть сильнейшего, обречен на постоянные конфликты"
– президент Турции
Напомним, в минувшие выходные США нанесли удар по Венесуэле, а также захватили и вывезли из страны ее президента Николаса Мадуро вместе с супругой. В понедельник в США прошло первое судебное заседание по делу венесуэльского лидера.