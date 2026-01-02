Вестник Кавказа

Эрдоган выразил поддержку Мадуро

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: соцсети президента Турции
Президент Венесуэлы Николас Мадуро и народ этой страны – друзья Турции, заявил Эрдоган. Он также назвал рискованными действия США в отношении венесуэльского лидера.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал своего коллегу из Венесуэлы Николаса Мадуро, задержанного и вывезенного из страны в конце прошлой неделе.

После заседания Кабинета министров республики он отметил, что венесуэльский лидер и народ этой страны – друзья Турции.  

"Мадуро и венесуэльский народ – наши друзья"

– глава турецкого государства

Эрдоган также прокомментировал задержание Мадуро Соединенными Штатами. Он назвал рискованным шагом нарушение суверенных прав стран.

"Мир, в котором царит не власть закона, а власть сильнейшего, обречен на постоянные конфликты"

– президент Турции

Напомним, в минувшие выходные США нанесли удар по Венесуэле, а также захватили и вывезли из страны ее президента Николаса Мадуро вместе с супругой. В понедельник в США прошло первое судебное заседание по делу венесуэльского лидера.

