Российско-американский договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) истекает через месяц, о том какие шаги предпримет в связи с этим Москва, рассказал директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Олег Постников.
После истечение срока действия ДСНВ между Россией и США Москва определится с дальнейшими шагами тогда, когда Вашингтон официально ответит на выдвинутое российской стороной предложение о сохранении действия ограничений, зафиксированных в договоре, еще на год, прежде всего отметил он.
Дипломат пояснил, что готовятся оценки различных вариантов развития событий, при этом Москва ждет ответа Вашингтона.
"Опережать события в публичных комментариях далеко не всегда целесообразно. И это тот самый случай, когда мы полагали бы оправданным воздержаться от прогностических упражнений в медиапространстве и дождаться официальных сигналов от американской стороны, а уже после этого высказываться по факту происходящего и делать выводы на будущее"
– Олег Постников
Российская сторона рассчитывают, что что Вашингтон даст ответ до истечения договора и обозначит "предметную реакцию на конструктивную инициативу в сфере "пост-ДСНВ"", выдвинутую российским лидером в сентябре.
РФ готова к любому развитию событий, исходя из возможных вариантов ответа США. Безопасность стран будет обеспечена и после истечения срока ДСНВ, заверил дипломат в беседе с РИА Новости.
"Безопасность нашей страны будет безусловным образом обеспечена - если не политико-дипломатическими методами, то дополнительными военно-техническими мерами, направленными на поддержание стратегического баланса сил"
– Олег Постников