В настоящее время Россия ждет ответа США на предложение о продлении срока ограничений, предусмотренных ДСНВ, еще на год. При этом допускается любое развитие событий – и в любом случае будет обеспечена безопасность страны, сообщили в МИД РФ.

Российско-американский договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) истекает через месяц, о том какие шаги предпримет в связи с этим Москва, рассказал директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Олег Постников.

После истечение срока действия ДСНВ между Россией и США Москва определится с дальнейшими шагами тогда, когда Вашингтон официально ответит на выдвинутое российской стороной предложение о сохранении действия ограничений, зафиксированных в договоре, еще на год, прежде всего отметил он.

Дипломат пояснил, что готовятся оценки различных вариантов развития событий, при этом Москва ждет ответа Вашингтона.

"Опережать события в публичных комментариях далеко не всегда целесообразно. И это тот самый случай, когда мы полагали бы оправданным воздержаться от прогностических упражнений в медиапространстве и дождаться официальных сигналов от американской стороны, а уже после этого высказываться по факту происходящего и делать выводы на будущее"

– Олег Постников

Российская сторона рассчитывают, что что Вашингтон даст ответ до истечения договора и обозначит "предметную реакцию на конструктивную инициативу в сфере "пост-ДСНВ"", выдвинутую российским лидером в сентябре.

РФ готова к любому развитию событий, исходя из возможных вариантов ответа США. Безопасность стран будет обеспечена и после истечения срока ДСНВ, заверил дипломат в беседе с РИА Новости.

"Безопасность нашей страны будет безусловным образом обеспечена - если не политико-дипломатическими методами, то дополнительными военно-техническими мерами, направленными на поддержание стратегического баланса сил"

– Олег Постников