Хаменеи подготовил план побега из Ирана – СМИ

Али Хаменеи опасается, что протесты в Иране могут приобрести более массовый характер. Они начались в конце прошлого года на фоне обвала национальной валюты и огромной инфляции.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи рассматривает возможность покинуть страну, если сотрудники силовых структур не смогут подавить протесты.

В отчете разведки, на который ссылается газета The Times, сказано, что план эвакуации, разработанный 86-летним верховным лидером, заключается, в том, чтобы бежать из Тегерана в сопровождении 20 помощников и членов семьи.

В статье сказано, что данный план будет реализован, если Хаменеи увидит, что армия и силы безопасности начнут поддерживать протестующих или перестанут выполнять приказы.

The Times отмечает, что план побега основан на опыте бегства бывшего президента Сирии Башара Асада, который был свергнут в конце 2024 года.

Напомним, протесты в Иране начались в конце декабря на фоне обвала национальной валюты и огромной инфляции. Демонстранты хотят добиться свержения верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи и пересмотра всей государственной политики.