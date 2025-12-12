В Абхазии стартует первый туристический фестиваль нового года

Уже завтра, 6 января, в столице Абхазии пройдет первый в наступившем 2026 году и второй в истории страны фестиваль "Мандарин" для жителей и гостей республики, он продлится пять дней и будет полон сюрпризов.

Завтра, 6 января, в столице Абхазии гостеприимном Сухуме во второй раз в истории страны и впервые в наступившем 2026 году пройдет большой фестиваль "Мандарин", который продлится практически до конца новогодних каникул, 10 января, сообщила его организатор, глава АНО "Ацла" Светлана Габуния.

"Наша основная задача – укрепить бренд Абхазии, как туристическо-ориентированной страны, которая в любое время года может достойно принимать гостей"

- Светлана Габуния

В программу праздника, который продлится пять дней, вошли гастрофестиваль, ярмарка, сельскохозяйственная выставка, мастер-классы и лекции, а также конкурс национального костюма. Неслучайно и название фестиваля "Мандарин" – ведь у большинства россиян Абхазия ассоциируется не только с гостеприимством и богатой кухней, но и с мимозой и оранжевым цитрусом, запах и вкус которого не спутаешь ни с каким иным продуктом, передает Sputnik Абхазия.

В первую очередь фестиваль ориентирован на гостей Абхазии, но не только: в его рамках пройдет инклюзивный конкурс для детей "Солнечный мандарин", в рамках которого его юные участники смогут проявить себя в вокале, ораторском мастерстве, танцах.

Ну а новым рекордом "Мандарина" станет самый большой торт с цитрусовой начинкой, который в день завершения, 10 января, соберут на столичной площади имени Сергея Багапш более 40 абхазских кондитеров: его длина составит 50 м, а вот начинки будут разными – от каждого из кондитеров. Чтобы получить кусочек лакомства, нужно будет приобрести ваучер за символические 100 рублей.