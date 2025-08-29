Вопрос с контролем Вашингтона над Гренландией, вероятно, уже решенный, такое мнение выразил глава РФПИ. Он не исключил, что дальше притязания США распространятся на Канаду.

Вопрос, связанный с Гренландией, можно считать решенным, дальше Соединенные Штаты могут нацелиться на Канаду, считает специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава суверенного Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Гренландия, похоже, уже решенный вопрос, ЕС будет продолжать делать то, что вассалы делают лучше всего: "следить за ситуацией" и демонстрировать двойные стандарты. Канада следующая?"

– Дмитриев

Ранее власти Дании допустили, что притязания Штатов на остров Гренландия могут привести к распаду НАТО.