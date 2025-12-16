Вестник Кавказа

Минздрав Грузии не видит причин для паники из-за гриппа

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии растет заболеваемость гриппом и другими сезонными вирусами, однако причин паниковать нет, заверили в Минздраве страны.

Министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе рассказал о ситуации с гриппом в стране и призвал не паниковать из-за роста заболеваемости.

"С наступлением сезона гриппа показатели, естественно, растут, хотя это не свидетельствует о чем-то тревожном, ситуация стабильна. Все секторы… находятся в состоянии повышенной готовности. Они готовы справиться с любым вызовом"

– Сарджвеладзе

Также глава Минздрава Грузии напомнил, что защититься от вирусов можно, соблюдая правила гигиены, а также с помощью своевременной вакцинации.

