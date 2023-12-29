Вестник Кавказа

Бакинский порт поставил рекорд по перевалке контейнеров

Морпорт в Баку побил рекорд по перевалке грузовых контейнеров. За минувший год порт принял более 107 тыс контейнеров.

Морской порт в Баку обработал свыше 107 тыс контейнеров за прошлый год. Это на более чем на 39% больше результата 2024 года, информируют  "Азербайджанские железные дороги". 

Сообщается, что пять лет назад морская гавань азербайджанской столицы приняла чуть более 40 тыс контейнеров. За это время размер перевалки вырос в 2,7 раза. 

Ранее стало известно о планах руководства порта обработать более 110 тыс контейнеров в новом году. В дальнейшем планируется довести показатель до 500 тыс единиц.

