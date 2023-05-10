Порт Баку побьет рекорд по транзиту грузов

Бакинский порт к концу этого года побьет свой рекорд по объему транзитных грузов.

В этом году за 11 месяцев морской порт столицы Азербайджана совершил транзит грузов в масштабе свыше 6 млн тонн. К окончанию 2023 года эти цифры должны возрасти до рекордных 7 млн тонн. Такую информацию озвучили в компании ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".

Отмечается, что объем вырос на 15% в сравнении с таким же периодом прошлого года.

"Ожидается, что общий объем переваленных грузов в 2023 году достигнет рекордного уровня - более 7 млн тонн. В течение года в Бакинском порту был зафиксирован рост перевалки грузов, в частности, колесной техники, нефти и нефтепродуктов"

- ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт"