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Выросли поставки казахстанской нефти в порт Баку

Выросли поставки казахстанской нефти в порт Баку
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В апреле объемы нефти, направляемой из Казахстана в Баку для экспорта увеличились на 75% по сравнению с мартовскими показателями. Это связано с общим ростом поставок казахстанской нефти за рубеж.

Казахстан в прошлом месяце серьезно нарастил поставки нефти в порт Баку - экспортные объемы увеличились на 75%.

"Рост объема транспортировки казахстанской нефти на экспорт из порта Актау обусловлен ростом объема сырья, отгружаемого по направлению порта Баку, с 87 тыс тонн до 152,4 тыс тонн, или на 75%, по сравнению с мартом 2023 года"

– пресс-служба "Казтрансойл"

Апрельские экспортные объемы нефти из каспийского Актау составили 312,6 тыс тонн - плюс 24% к мартовским показателям. В порт Баку было отправлено 152,4 тыс тонн, в порт Махачкалы ушло 160,2 тыс тонн.

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