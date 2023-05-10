Выросли поставки казахстанской нефти в порт Баку

Опубликовано: 8:55, 10 мая 2023 (UTC+3 MSK)

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В апреле объемы нефти, направляемой из Казахстана в Баку для экспорта увеличились на 75% по сравнению с мартовскими показателями. Это связано с общим ростом поставок казахстанской нефти за рубеж.

Казахстан в прошлом месяце серьезно нарастил поставки нефти в порт Баку - экспортные объемы увеличились на 75%.

"Рост объема транспортировки казахстанской нефти на экспорт из порта Актау обусловлен ростом объема сырья, отгружаемого по направлению порта Баку, с 87 тыс тонн до 152,4 тыс тонн, или на 75%, по сравнению с мартом 2023 года"

– пресс-служба "Казтрансойл"

Апрельские экспортные объемы нефти из каспийского Актау составили 312,6 тыс тонн - плюс 24% к мартовским показателям. В порт Баку было отправлено 152,4 тыс тонн, в порт Махачкалы ушло 160,2 тыс тонн.