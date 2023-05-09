Нефть ждет падение спроса до конца 2023 года

Американское Министерство энергетики опубликовало сегодня пересчитанный прогноз динамики нефтяных цен, согласно которому эталонную марку Brent в этом году ожидает падение среднегодового уровня на 8% в сравнении с прежними данными: если ранее этот показатель оценивался в $85,01 за баррель, то теперь – только $78,65 за баррель.
В следующем году уровень нефтяных цен понизится еще больше: в среднем в 2024 году ожидается стоимость Brent в $74,47 за баррель. Что касается техасского эталона WTI, то в этом году он будет торговаться в среднем по $73,62 за баррель, а в следующем году ниже $70 – по $69,47 за баррель.
Американские эксперты пояснили, что прогноз пришлось пересчитывать в сторону понижения из-за общего замедления мировой экономики, сопровождающегося инфляцией и постоянными ожиданиями весьма высоких рисков новых банкротств крупнейших банков. По их мнению, согласованное сокращение нефтедобычи странами формата ОПЕК+ не поможет удержать нефтяные цены на прежнем уровне.
Что касается самих Соединенных Штатов, то по прогнозу американская нефтедобыча в этом году составит до 12,53 млн баррелей в сутки, а в следующем году немного вырастет – до 12,69 млн баррелей в сутки.