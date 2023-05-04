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Россия сокращает нефтедобычу за счет Европы

Россия сокращает нефтедобычу за счет Европы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Россия сокращает нефтедобычу на 500 тыс баррелей в сутки от уровня февраля 2023 года, сообщил сегодня вице-премьер Александр Новак.

Россия подтверждает полную приверженность и исполнение своего добровольного сокращения добычи нефти на 500 тыс баррелей в сутки от уровня февраля 2023 года, сообщил сегодня вице-премьер Александр Новак.

"Мониторинг будет вестись по независимым источникам", - подчеркнул Новак, отметив, что это будет делаться с учетом необоснованных спекуляций в прессе относительно уровней добычи нефти, передает ТАСС.

В зарубежной прессе относительно уровней добычи нефти в России сейчас идет большое количество спекуляций, ряд СМИ писали о росте экспорта нефти по итогам мониторинга морских отгрузок, однако сотрудники этих изданий не учитывают факт существенного сокращения трубопроводных поставок в ЕС - более чем на две трети, который был лишь частично компенсирован морским экспортом, добавил Александр Новак.

Публикация данных по добыче нефти и газа приостановлена в России

Публикация данных по добыче нефти и газа приостановлена в России

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