Публикация данных по добыче нефти и газа приостановлена в России

Опубликовано: 19:56, 28 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Данные по добыче углеводородов не будут предаваться огласке в течение ближайшего года в России. Такое постановление издало правительство.

Официальные данные по добыче российской нефти, газа и конденсата не будут публиковаться в течение года, такое решение приняло правительство РФ.

В соответствующем постановлении уточняется, что статистика не будет оглашаться начиная с марта и в целом первого квартала. Публикация приостановлена до 1 апреля будущего года.

Ранее на этой неделе Росстат опубликовал доклад о промпроизводстве без данных о добыче нефти и конденсата за указанные периоды.

В то же время, в документе можно найти информацию по природному газу. Из него следует, что в первом квартале его добыча сократилась на 14,1% относительно аналогичного периода прошлого года. В прошлом месяце было добыто на 15,3% газа меньше, чем в марте-2022.