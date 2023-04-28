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Публикация данных по добыче нефти и газа приостановлена в России

Публикация данных по добыче нефти и газа приостановлена в России
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Данные по добыче углеводородов не будут предаваться огласке в течение ближайшего года в России. Такое постановление издало правительство.

Официальные данные по добыче российской нефти, газа и конденсата не будут публиковаться в течение года, такое решение приняло правительство РФ.

В соответствующем постановлении уточняется, что статистика не будет оглашаться начиная с марта и в целом первого квартала. Публикация приостановлена до 1 апреля будущего года.

Ранее на этой неделе Росстат опубликовал доклад о промпроизводстве без данных о добыче нефти и конденсата за указанные периоды.

В то же время, в документе можно найти информацию по природному газу. Из него следует, что в первом квартале его добыча сократилась на 14,1% относительно аналогичного периода прошлого года. В прошлом месяце было добыто на 15,3% газа меньше, чем в марте-2022.

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