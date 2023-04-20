«Газпром» сообщил, что обладает запасами газа на 100 лет

Опубликовано: 11:28, 20 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Газовых запасов «Газпрома» хватит на ближайшие 100 лет. На конец 2022 года извлекаемые запасы газа компании составили 35 трлн куб м.

«Газпром» располагает запасами газа на 100 лет. Об этом заявил председатель совета директоров холдинга Виктор Зубков. По его словам, в конце прошлого года извлекаемые запасы газа компании составили 35 трлн куб м.

«На конец прошлого года извлекаемые запасы группы «Газпром» составили 35 трлн куб м газа. Сегодня запасы газа на 100 лет»

– заявил Зубков на Всероссийском газомоторном форуме.

Далее он отметил, что холдинг в настоящее время – лидер по запасам газа среди всех мировых компаний.