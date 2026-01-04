В иранском Лордегане погибли два человека в ходе столкновений с силовиками

В ходе стрельбы протестующих по стражам порядка в иранском Лордегане погибли два человека, еще 30 получили ранения.

В Иране продолжаются беспорядки. Два человека стали жертвами столкновений между протестующими и силовыми подразделениями в городе Лордеган, информирует Fars.

Согласно данным Fars, протестующие открыли огонь по правоохранителям. 30 человек также получили ранения. Как отмечает Fars, в ходе стрельбы несколько зданий в центре города получили повреждения.

Напомним, что протесты в Иране продолжаются с конца декабря прошлого года. Причиной стал катастрофический обвал курса риала. В ряде случаев наблюдается радикализация протестов с фокусом на антиправительственных лозунгах. По данным СМИ, жертвами столкновений стали более 30 человек.