Вестник Кавказа

В иранском Лордегане погибли два человека в ходе столкновений с силовиками

В иранском Лордегане погибли два человека в ходе столкновений с силовиками
В ходе стрельбы протестующих по стражам порядка в иранском Лордегане погибли два человека, еще 30 получили ранения.

В Иране продолжаются беспорядки. Два человека стали жертвами столкновений между протестующими и силовыми подразделениями в городе Лордеган, информирует Fars. 

Согласно данным Fars, протестующие открыли огонь по правоохранителям. 30 человек также получили ранения. Как отмечает Fars, в ходе стрельбы несколько зданий в центре города получили повреждения. 

Напомним, что протесты в Иране продолжаются с конца декабря прошлого года. Причиной стал катастрофический обвал курса риала. В ряде случаев наблюдается радикализация протестов с фокусом на антиправительственных лозунгах. По данным СМИ, жертвами столкновений стали более 30 человек.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
860 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.