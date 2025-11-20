Ученые СКФУ разработали технологию "полезной" колбасы

В ведущем вузе Ставропольского края – Северо-Кавказском федеральном университете - разработали колбасу с пребиотиками и другие полезные продукты питания, в основе которых лежат биологически активные вещества на основе молока.

В скором времени на прилавках российских магазинов может появиться вареная колбаса и другие полезные продукты питания для молодежи, разработанные учеными Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ), сообщили в пресс-службе вуза.

"Использование функциональных ингредиентов на основе глубокой переработки молочной сыворотки, технология инкапсулирования биологически активных веществ становятся одним из перспективных решений для расширения ассортимента мясных изделий в сегменте здорового питания"

- и.о. ректора СКФУ профессор Татьяна Шебзухова

У продуктов, на которой апробировали новую технологию, отмечены ярко выраженные пребиотические свойства – так, вареная колбаса с использованием продуктов глубокой переработки молочной сыворотки и печеночные паштеты обладают широким спектром полезной биологической активности, передает "АиФ-Ставрополье".

Разработала рецептуры и технологии производства колбасных изделий с использованием лактулозы и сывороточных белков ассистент кафедры пищевых технологий и инжиниринга факультета пищевой инженерии и биотехнологий имени академика А.Г.Храмцова Екатерина Гресева.

Разрабатывалась новая технология на базе индустриального партнера в Ставрополе, а значит, она имеет все шансы на практическое внедрение, отметили в вузе.