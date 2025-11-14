Научный фестиваль СКФУ собрал 430 тысяч человек из 20 регионов России

В Ставрополе завершился научно-популярный фестиваль "Новый маршрут": только 25 его открытых лекций посетили свыше семи тысяч человек, а с июня по ноябрь участие в мероприятиях фестиваля приняли почти полмиллиона россиян.

В столице Ставропольского края завершился научно-просветительский фестиваль "Новый маршрут", который провел Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) при поддержке Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий, сообщили в пресс-службе СКФУ.

Особый интерес со стороны студентов, школьников и жителей вызвали публичные лекции - давняя традиция высшей школы, которую поддерживали такие видные ученые, как Михаил Ломоносов, Дмитрий Менделеев, Иван Сеченов и другие, отметила и.о. ректора СКФУ Татьяна Шебзухова, передает РИА Новости.

"Это просветительская миссия – рассказывать сложные научные темы простым языком для широкой аудитории. …В финале мы предусмотрели личные встречи с учеными, возможность задавать вопросы и получать ответы от лучших экспертов в своих областях знаний"

- Татьяна Шебзухова

Только на 25 открытых научно-популярных лекциях финала фестиваля побывали более семи тысяч человек, что показывает большой потенциал для формирования научной культуры в регионе. Также в него вошли мастер-классы, форсайт-сесии, научный баттл, интеллектуальная игра для школьников, рассказала ректор вуза.

Всего с июня по ноябрь в мероприятиях фестиваля поучаствовали более 430 тысяч человек из 20 регионов России. Самым популярным стал челлендж "Прокачай себя в науке", число участников которого превысило 150 тыс человек, летнюю школу журналистики "Навигатор науки" прошли 24 тыс школьников и студентов, а в олимпиаде "Шаг в науку" приняли участие более 15 тыс школьников Северного Кавказа.