В СКФУ обсудили строительство на Юге России

В Ставрополе прошла II Всероссийская научно-практическая конференция "Строительная инженерия Юга России: наука и практика", которая собрала свыше 500 ученых, экспертов, представителей строительных компаний и органов власти, сообщает пресс-служба Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ).

Главная задача, которая стояла перед ее участниками - объединить усилия науки и бизнеса для решения актуальных задач в строительной отрасли, передает "АиФ-Ставрополье".

"Современные вызовы требуют объединения науки, образования и производства. От этого зависит развитие регионов СКФО и качество жизни людей"

- и.о. ректора вуза Татьяна Шебзухова

Ее поддержал директор департамента строительной инженерии университета Андрей Чернов, который подчеркнул: это весьма актуальная проблема, связанная с высокой плотностью населения региона и большого числа строящихся здесь объектов.

Участники панельной дискуссии форума обсудили работу инженеров и геодезистов, внедрение новых технологий, стратегическое планирование застройки и безопасность строительных объектов.