Ставрополье получит 112 млн рублей на обустройство глэмпингов

Глэмпингов в Ставропольском крае станет больше: Минтуризма России направило в регион 112 млн рублей на их строительство.

Ставропольский край получит 112 млн рублей от Минтуризма России на создание глэмпингов до 2027 года, рассказали в региональном министерстве туризма.

Глава ведомства Андрей Толбатов передал, что под глэмпинги задействуют свободные территории санаториев, круглогодичная загрузка которых превышает 90%. Современные базы отдыха на 76 номеров намерены соорудить рядом с Кисловодском и в населенном пункте Левоберезовском.

Напомним, что в прошлом году губернатор Ставрополья Владимир Владимиров упростил процедуру аренды земли под строительство глэмпингов.

Глэмпинг – это формат отдыха на природе, сочетающий в себе комфорт отеля и атмосферу традиционного кемпинга. Они популярный у туристов, желающих насладиться природой без отказа от удобств цивилизации.