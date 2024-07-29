Вестник Кавказа

Глэмпинги на Ставрополье: туристы немного снизили траты

Турбаза на реке Чулышман
© Фото: Татьяна Отвагина/ “Вестник Кавказа“
Популярность глэмпингов на Ставрополье увеличилась за год незначительно, а по некоторым позициям скорее даже уменьшилась. О возникших сложностях рассказали власти.

Траты туристов на отдых в глэмпингах на Ставрополье в 2024 году оказались примерно на том же уровне, что и год назад, даже скорее с тенденцией к снижению, заявил глава краевого Минтуризма Андрей Толбатов.

По его словам, в целом с января туристы, заночевавшие в регионе, потратили на 4% больше, чем год назад.

"Мы видим прирост трат по глэмпингам, но он такой незначительный, а в некоторых моментах даже фиксируем отток трат"

– министр

Толбатов пояснил, что действующие глэмпинги были открыты новичками в гостиничном бизнесе, и с этим могут быть связаны определенные сложности.

Министр отметил, что изначально глэмпинги воспринимались как туристическая панацея, предполагалось, что можно быстро возвести эти небольшие домики и принимать туристов. Однако на деле все оказалось сложнее: такая модель срабатывает только при наличии основного мощного объекта, а домики служат дополнением к нему.

Толбатов резюмировал, что открывать глэмпинги безусловно стоит, однако нужно сразу трезво оценить свои возможности.

Напомним, глэмпинг – это отдых на природе, однако со всеми удобствами, которые подразумевает полноценное отельное обслуживание.

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