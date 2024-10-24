Самым популярным регионом для глэмпинга стала Кубань

Аналитики выявили, что Краснодарский край – самый популярный регион для глэмпинга в 2024 году. Чаще всего там отдыхали москвичи и жители Московской области.

Этим летом самым популярным регионом для отдыха в глэмпингах стала Кубань, а самыми частыми посетителями – жители Москвы и Подмосковья, подсчитали в сервисе путешествий МТС Travel.

Краснодарский край отличается тем, что отдыхающие в глэмпингах преимущественно приезжие. Когда как в других регионах России в них чаще останавливаются местные жители, исключение – Карелия.

Если говорить о возрасте, то больше всего отдыхающими становились люди в возрасте от 35 до 53 лет (43%). В районе 25% составили туристы 18-34 лет. Путешественников старше 55 лет и младше 18 лет глэмпинги интересовали меньше всего (16%). Отмечается, что еще одной особенностью туризма в Краснодарском крае стал повышенный интерес к региону среди путешественников с детьми.

В МТС Travel также выявили среднюю стоимость одной ночи в глэмпинге. Она составила около 10,5 тыс рублей, что на 13% больше прошлогодних показателей. Как подчеркнули в сервисе, рост цен на гламурные кемпинги оказался ниже, чем на другие объекты размещения туристов.