Вестник Кавказа

Самым популярным регионом для глэмпинга стала Кубань

Прасковеевка
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Аналитики выявили, что Краснодарский край – самый популярный регион для глэмпинга в 2024 году. Чаще всего там отдыхали москвичи и жители Московской области.

Этим летом самым популярным регионом для отдыха в глэмпингах стала Кубань, а самыми частыми посетителями – жители Москвы и Подмосковья, подсчитали в сервисе путешествий МТС Travel.

Краснодарский край отличается тем, что отдыхающие в глэмпингах преимущественно приезжие. Когда как в других регионах России в них чаще останавливаются местные жители, исключение – Карелия.

Если говорить о возрасте, то больше всего отдыхающими становились люди в возрасте от 35 до 53 лет (43%). В районе 25% составили туристы 18-34 лет. Путешественников старше 55 лет и младше 18 лет глэмпинги интересовали меньше всего (16%). Отмечается, что еще одной особенностью туризма в Краснодарском крае стал повышенный интерес к региону среди путешественников с детьми.

В МТС Travel также выявили среднюю стоимость одной ночи в глэмпинге. Она составила около 10,5 тыс рублей, что на 13% больше прошлогодних показателей. Как подчеркнули в сервисе, рост цен на гламурные кемпинги оказался ниже, чем на другие объекты размещения туристов.

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