Что такое глэмпинг: каким бывает и для чего он нужен?

Что такое глэмпинг?
Если объяснять простыми словами, то глэмпинг - это кемпинг, то есть отдых на природе, только с удобствами: кроватью, электричеством, туалетом и душем, кондиционером и/или камином. Слово ”глэмпинг” образовано от двух английских слов: glamour - ”привлекательность, роскошь” и camping - ”поход с палатками”. Популярность глэмпинг получил сначала на Западе в начале 2000-х годов, а затем и по всему миру: сегодня отдых в глэмпинге самого разного уровня предлагают практически все страны мира.
Когда появился глэмпинг?
В конце 1990-х - начале 2000-х годов туристический кластер стран Запада и Восточной Африки начал открывать для себя новый вид размещения для туристов - глэмпинг, благодаря которому любой желающий мог насладиться красотами природы, но при этом не испытывать сопутствующих неудобств. Появление и распространение глэмпингов связано с двумя основными факторами:
- невозможностью строить большие и шикарные отели в определенных местах;
- необходимостью создать комфортные условия для отдыхающих на природе, при этом соответствуя принципу ”эко-френдли”, то есть без вреда для окружающей среды.
В 2000-е годы предложение глэмпинга на международном туристическом рынке было довольно ограниченным. Сегодня доля глэмпинга на глобальном рынке отдыха оценивается в $3,3 млрд.
Кто придумал глэмпинг?
Несмотря на то, что популярность глэмпинг обрел совсем недавно - в начале XXI века - размещаться с комфортом в походных условиях люди научились еще в далеком XVI веке. Первыми, кто поднял кемпинг до уровня гламура, стали турки-османы в эпоху правления Сулеймана I, который прославился своими территориальными завоеваниями. При Сулеймане Великолепном привычные походные шатры, в которых размещались войска во время военных кампаний, превратились в настоящие переносные дворцы с кухнями, пространствами для собраний и отдыха и даже пыточными. У самого султана было два шатра: пока он находился в одном, слуги готовили для правителя второй. Шатер был не просто местом для отдыха султана и его свиты, он стал полноценной передвижной резиденцией османского правителя.
Позднее, в XIX веке, шатры со всеми удобствами начали создавать для европейцев, которые отправлялись на сафари в Африку.
Когда появился глэмпинг в России?
В Россию глэмпинг пришел в 2014 году: первые глэмпинги появились в Крыму, Башкортостане, Татарстане и в Курганской области. Сегодня глэмпингов в России великое множество практически во всех регионах и на любой вкус: в полях, на берегу водоемов и морей, в лесах и горах. Популярность глэмпинга растет из года в год, как и уровень услуг в данном туристическом сегменте.
Чем глэмпинг отличается от кемпинга?
И глэмпинг, и кемпинг подразумевают отдых на природе, однако на этом их сходство во многом заканчивается.
- Глэмпинг предусматривает наличие стационарного жилья, будь то шатер или тент, юрта, экодом, капсула или сфера. Кемпинг подразумевает самостоятельное обеспечение туристом места для отдыха и сна.
- Большинство современных глэмпингов оборудованы всем необходимым для комфортного отдыха: электричеством, удобными кроватями, местом для приготовления пищи, кондиционером/камином, душем и туалетом. На стоянках для кемпингов тоже может быть электричество, душ и туалет, однако они, скорее, дополнение к отдыху, нежели его составляющая часть.
- Многие глэмпинги сегодня круглогодичные: в них можно останавливаться и зимой, и летом. Зимой кемпинг тоже бывает, однако для его организации требуется больше усилий и навыков.
Кому понравится глэмпинг?
Глэмпинг в первую очередь понравится тем, кто любит бывать на природе, но не готов разбивать палатки, собирать хворост, разводить костер и спать в спальном мешке. Для того чтобы отдохнуть в глэмпинге никаких особенных туристических навыков, в том числе умения ориентироваться на местности и отличать ядовитых змей или пауков, не нужно. Надо только выбрать глэмпинг по душе, забронировать его и отправляться в путешествие на природу.
Глэмпинг удобен для людей всех возрастных категорий, поскольку не требует физической подготовки и обеспечивает отельный уровень комфорта зачастую за меньшие деньги.
Как выбрать глэмпинг?
Куда съездить на глэмпинг - решение индивидуальное и зависящее от личных предпочтений каждого человека. Тем не менее есть определенные критерии, на которые следует обратить внимание при выборе глэмпинга для того, чтобы отдых был максимально комфортным.
Первый критерий - размещение в:
- в сафари-тентах (оборудованных палатках или шатрах);
- эко-домах - домиках из экологичных материалов, преимущественно дерева и стекла;
- афреймах - популярном виде домов для глэмпинга в виде буквы ”А”;
- юртах - круглых глэмпингах, напоминающих жилище кочевников Центральной Азии;
- глэмпингах-домах в виде сферы с куполом из стекла, через который можно наблюдать за небом.
Выбирайте тот вид дома для глэмпинга, который кажется вам наиболее интересным и удобным.
Второй критерий - размер глэмпинга. Если вы отправляетесь на природу большой компанией и хотите проживать в одном месте, выбирайте глэмпинг-дом соответствующего размера для комфортного размещения.
Третий критерий - сезонность глэмпинга. Есть глэмпинги, которые функционируют только в теплое время года. Зачастую они выполнены из более легких материалов и не оборудованы отопительными системами. Фасады зимних глэмпингов утепленные, внутри - отопительные системы. Обратите внимание на тот факт, что если в глэмпинге просто сплит-система, то ее может быть недостаточно для обогрева в холодную зиму.
Четвертый критерий - расположение глэмпинга. Здесь нужно обратить внимание на то, насколько близко/далеко глэмпинг от ближайшего населенного пункта, дороги и так далее. Иногда домики для глэмпинга расположены слишком близко друг к другу, что может оказаться не очень комфортно для уединенного отдыха.
Пятый критерий - наличие/отсутствие мобильной связи. Нередко места для глэмпинга находятся в лесу и в горах, где связи фактически нет. В данном случае перед тем как отправляться на отдых, выясните, где ближайшее место, откуда вы сможете связаться с родными и близкими или экстренными службами в случае необходимости.
Шестой критерий - безопасность. Как само место для глэмпинга, так и сам дом для отдыха должны быть безопасными. По возможности, выбирайте такие места для глэмпинга, которые находятся на огороженной территории и охраняются. Дома для глэмпинга должны выдерживать экстремальные погодные условия, в том числе ливни, снегопады и сильный ветер.