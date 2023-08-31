Что такое глэмпинг: каким бывает и для чего он нужен?

Что делать тем, кто любит природу, но совершенно не готов к дикому отдыху? Выход есть: глэмпинг. Что это такое, кто его придумал и каким он бывает - рассказываем в этом материале.

Что такое глэмпинг?

Если объяснять простыми словами, то глэмпинг - это кемпинг, то есть отдых на природе, только с удобствами: кроватью, электричеством, туалетом и душем, кондиционером и/или камином. Слово ”глэмпинг” образовано от двух английских слов: glamour - ”привлекательность, роскошь” и camping - ”поход с палатками”. Популярность глэмпинг получил сначала на Западе в начале 2000-х годов, а затем и по всему миру: сегодня отдых в глэмпинге самого разного уровня предлагают практически все страны мира.

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Когда появился глэмпинг?

В конце 1990-х - начале 2000-х годов туристический кластер стран Запада и Восточной Африки начал открывать для себя новый вид размещения для туристов - глэмпинг, благодаря которому любой желающий мог насладиться красотами природы, но при этом не испытывать сопутствующих неудобств. Появление и распространение глэмпингов связано с двумя основными факторами:

невозможностью строить большие и шикарные отели в определенных местах;

необходимостью создать комфортные условия для отдыхающих на природе, при этом соответствуя принципу ”эко-френдли”, то есть без вреда для окружающей среды.

В 2000-е годы предложение глэмпинга на международном туристическом рынке было довольно ограниченным. Сегодня доля глэмпинга на глобальном рынке отдыха оценивается в $3,3 млрд.

Кто придумал глэмпинг?

Несмотря на то, что популярность глэмпинг обрел совсем недавно - в начале XXI века - размещаться с комфортом в походных условиях люди научились еще в далеком XVI веке. Первыми, кто поднял кемпинг до уровня гламура, стали турки-османы в эпоху правления Сулеймана I, который прославился своими территориальными завоеваниями. При Сулеймане Великолепном привычные походные шатры, в которых размещались войска во время военных кампаний, превратились в настоящие переносные дворцы с кухнями, пространствами для собраний и отдыха и даже пыточными. У самого султана было два шатра: пока он находился в одном, слуги готовили для правителя второй. Шатер был не просто местом для отдыха султана и его свиты, он стал полноценной передвижной резиденцией османского правителя.

Позднее, в XIX веке, шатры со всеми удобствами начали создавать для европейцев, которые отправлялись на сафари в Африку.

Когда появился глэмпинг в России?

В Россию глэмпинг пришел в 2014 году: первые глэмпинги появились в Крыму, Башкортостане, Татарстане и в Курганской области. Сегодня глэмпингов в России великое множество практически во всех регионах и на любой вкус: в полях, на берегу водоемов и морей, в лесах и горах. Популярность глэмпинга растет из года в год, как и уровень услуг в данном туристическом сегменте.

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Чем глэмпинг отличается от кемпинга?

И глэмпинг, и кемпинг подразумевают отдых на природе, однако на этом их сходство во многом заканчивается.

Глэмпинг предусматривает наличие стационарного жилья, будь то шатер или тент, юрта, экодом, капсула или сфера. Кемпинг подразумевает самостоятельное обеспечение туристом места для отдыха и сна.

Большинство современных глэмпингов оборудованы всем необходимым для комфортного отдыха: электричеством, удобными кроватями, местом для приготовления пищи, кондиционером/камином, душем и туалетом. На стоянках для кемпингов тоже может быть электричество, душ и туалет, однако они, скорее, дополнение к отдыху, нежели его составляющая часть.

Многие глэмпинги сегодня круглогодичные: в них можно останавливаться и зимой, и летом. Зимой кемпинг тоже бывает, однако для его организации требуется больше усилий и навыков.

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Кому понравится глэмпинг?

Глэмпинг в первую очередь понравится тем, кто любит бывать на природе, но не готов разбивать палатки, собирать хворост, разводить костер и спать в спальном мешке. Для того чтобы отдохнуть в глэмпинге никаких особенных туристических навыков, в том числе умения ориентироваться на местности и отличать ядовитых змей или пауков, не нужно. Надо только выбрать глэмпинг по душе, забронировать его и отправляться в путешествие на природу.

Глэмпинг удобен для людей всех возрастных категорий, поскольку не требует физической подготовки и обеспечивает отельный уровень комфорта зачастую за меньшие деньги.

© Фото: glamping-russia.ru

Как выбрать глэмпинг?

Куда съездить на глэмпинг - решение индивидуальное и зависящее от личных предпочтений каждого человека. Тем не менее есть определенные критерии, на которые следует обратить внимание при выборе глэмпинга для того, чтобы отдых был максимально комфортным.

Первый критерий - размещение в:

в сафари-тентах (оборудованных палатках или шатрах);

эко-домах - домиках из экологичных материалов, преимущественно дерева и стекла;

афреймах - популярном виде домов для глэмпинга в виде буквы ”А”;

юртах - круглых глэмпингах, напоминающих жилище кочевников Центральной Азии;

глэмпингах-домах в виде сферы с куполом из стекла, через который можно наблюдать за небом.

Выбирайте тот вид дома для глэмпинга, который кажется вам наиболее интересным и удобным.

Второй критерий - размер глэмпинга. Если вы отправляетесь на природу большой компанией и хотите проживать в одном месте, выбирайте глэмпинг-дом соответствующего размера для комфортного размещения.

Третий критерий - сезонность глэмпинга. Есть глэмпинги, которые функционируют только в теплое время года. Зачастую они выполнены из более легких материалов и не оборудованы отопительными системами. Фасады зимних глэмпингов утепленные, внутри - отопительные системы. Обратите внимание на тот факт, что если в глэмпинге просто сплит-система, то ее может быть недостаточно для обогрева в холодную зиму.

Четвертый критерий - расположение глэмпинга. Здесь нужно обратить внимание на то, насколько близко/далеко глэмпинг от ближайшего населенного пункта, дороги и так далее. Иногда домики для глэмпинга расположены слишком близко друг к другу, что может оказаться не очень комфортно для уединенного отдыха.

Пятый критерий - наличие/отсутствие мобильной связи. Нередко места для глэмпинга находятся в лесу и в горах, где связи фактически нет. В данном случае перед тем как отправляться на отдых, выясните, где ближайшее место, откуда вы сможете связаться с родными и близкими или экстренными службами в случае необходимости.

Шестой критерий - безопасность. Как само место для глэмпинга, так и сам дом для отдыха должны быть безопасными. По возможности, выбирайте такие места для глэмпинга, которые находятся на огороженной территории и охраняются. Дома для глэмпинга должны выдерживать экстремальные погодные условия, в том числе ливни, снегопады и сильный ветер.