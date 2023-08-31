Кемпинг осенью: выбор тех, кто любит свободу и готов к приключениям

Кемпинг - отличный способ отдохнуть на природе и замечательная альтернатива пляжному отдыху. Каждый желающий в любое время может присоединиться к культуре кемпинга. Каким бывает кемпинг, как к нему подготовиться и что обязательно нужно взять с собой на ночевку на природе - рассказываем в этом материале.

Что такое кемпинг?

Кемпинг - это отдых с палатками на природе: у реки, у моря, просто в лесу и даже во дворе частного дома. Главное условие для активности, которая носит название ”кемпинг” - это ночевка на свежем воздухе. Отдых с палатками - популярный вид отдыха в России, кроме того, это достаточно простой и незатратный способ провести время с друзьями, родными или даже одному.

Какие бывают виды кемпинга?

Видов кемпинга огромное множество. Каждый может выбрать для себя тот, который ему больше всего по душе.

Палаточный кемпинг. Пожалуй, это основной вид кемпинга, который так или иначе знаком каждому. Он предполагает установку палатки в приятном месте на природе, песни у костра и бесконечное любование звездами. До места кемпинга зачастую добираются на автотранспорте. Походный кемпинг. Этот вид кемпинга предполагает поход - прогулку на природе - а затем уже ночевку в палатке. Кемпинг налегке. Такой вид кемпинга выбирают те, кто не любит брать с собой огромное количество вещей и даже разводить костер - только самое необходимое и бесконечные размышления о смысле жизни. Глэмпинг. Глэмпинг - это кемпинг для тех, кто в первую очередь ценит комфорт. В последние годы гламурный кемпинг невероятно популярен в России. Глэмпинг зачастую выбирают семьи с детьми, которые предпочитают отдых на природе, но при этом хотят избежать всех сложностей традиционного кемпинга. Зимний кемпинг. Надо отметить, что зимний кемпинг не менее популярный, чем кемпинг в другие времена года, несмотря на то, что минусовая температура вносит коррективы в привычный процесс отдыха на природе.

Как подготовиться к кемпингу

Прежде чем отправиться на отдых с палатками, нужно о многом позаботиться заранее:

Необходимо выбрать место для кемпинга. Можно поехать в оборудованный кемпинг, коих в России много, а можно и ”дикарем”. Будь то участок возле моря, реки, озера или место в парке, важно заблаговременно узнать, можно ли там останавливаться с палатками и разводить огонь.

Если вы выбрали организованный кемпинг, важно заранее забронировать место. Особенно сейчас, когда начинается бархатный сезон и многие кемпинги, если отправиться в них внезапно, могут оказаться заняты.

Спланировать свой рацион. В зависимости от того, насколько вы отправляетесь отдыхать с палатками, нужно рассчитать необходимое количество еды и решить, будете ли вы готовить на природе или нет.

Взять необходимое оборудование для кемпинга.

Что нужно для кемпинга

Список того, что нужно для кемпинга, может оказаться достаточно велик, тем не менее каждый предмет, который вы берете с собой на отдых, должен быть функциональным, иначе кемпинг рискует превратиться в перевозку вещей с одного места на другое. Итак, что же нужно для кемпинга:

Палатка. Важнейший элемент любого кемпинга. Палатка должна быть устойчивой и водонепроницаемой. Спальный мешок. Этот предмет для кемпинга необходим, поскольку ночью, даже летом, бывает прохладно, а сон должен быть комфортным. Фонарик - это мастхэв любого похода, в том числе и с палатками. У каждого участника кемпинга должен быть свой фонарик. Аптечка. Набор первой помощи - крайне необходимая вещь во время кемпинга, поскольку на какое-то время вы оказываетесь ”вдали” от цивилизации. Запас воды и влажные салфетки. Не во всех местах кемпинга есть доступ к источнику чистой воды. Этот факт лучше выяснить заранее и на всякий случай взять с собой запас воды и влажных салфеток. Посуда. Чайник/котелок, тарелки, кружки и столовые приборы пригодятся, ведь кемпинг зачастую предполагает остановку на природе на несколько дней. Репелленты от комаров и других насекомых. Они необходимы, особенно в теплое время года. Теплая одежда. Погода бывает непредсказуемой, поэтому о своем комфорте нужно позаботиться заранее. Все необходимое для костра (при условии, что там, куда вы едете, можно разводить костер). Нож или топорик, чтобы насобирать, в частности, ветки для костра. Мусорные пакеты. Кемпинг - это возможность хотя бы на короткое время воссоединиться с природой, уважительное отношение к которой - неотъемлемая часть осознанного отдыха. Уезжая с места кемпинга, обязательно забирайте с собой весь мусор, который остался после вас.

На самом деле, список для кемпинга можно продолжать до бесконечности, все зависит от возможностей и фантазии, а также от того, насколько комфортным или, наоборот, максимально приближенным к ”диким” условиям вы хотите, чтобы был ваш отдых.