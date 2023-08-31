Кемпинг осенью: выбор тех, кто любит свободу и готов к приключениям

Что такое кемпинг?
Кемпинг - это отдых с палатками на природе: у реки, у моря, просто в лесу и даже во дворе частного дома. Главное условие для активности, которая носит название ”кемпинг” - это ночевка на свежем воздухе. Отдых с палатками - популярный вид отдыха в России, кроме того, это достаточно простой и незатратный способ провести время с друзьями, родными или даже одному.
Какие бывают виды кемпинга?
Видов кемпинга огромное множество. Каждый может выбрать для себя тот, который ему больше всего по душе.
- Палаточный кемпинг. Пожалуй, это основной вид кемпинга, который так или иначе знаком каждому. Он предполагает установку палатки в приятном месте на природе, песни у костра и бесконечное любование звездами. До места кемпинга зачастую добираются на автотранспорте.
- Походный кемпинг. Этот вид кемпинга предполагает поход - прогулку на природе - а затем уже ночевку в палатке.
- Кемпинг налегке. Такой вид кемпинга выбирают те, кто не любит брать с собой огромное количество вещей и даже разводить костер - только самое необходимое и бесконечные размышления о смысле жизни.
- Глэмпинг. Глэмпинг - это кемпинг для тех, кто в первую очередь ценит комфорт. В последние годы гламурный кемпинг невероятно популярен в России. Глэмпинг зачастую выбирают семьи с детьми, которые предпочитают отдых на природе, но при этом хотят избежать всех сложностей традиционного кемпинга.
- Зимний кемпинг. Надо отметить, что зимний кемпинг не менее популярный, чем кемпинг в другие времена года, несмотря на то, что минусовая температура вносит коррективы в привычный процесс отдыха на природе.
Как подготовиться к кемпингу
- Прежде чем отправиться на отдых с палатками, нужно о многом позаботиться заранее:
- Необходимо выбрать место для кемпинга. Можно поехать в оборудованный кемпинг, коих в России много, а можно и ”дикарем”. Будь то участок возле моря, реки, озера или место в парке, важно заблаговременно узнать, можно ли там останавливаться с палатками и разводить огонь.
- Если вы выбрали организованный кемпинг, важно заранее забронировать место. Особенно сейчас, когда начинается бархатный сезон и многие кемпинги, если отправиться в них внезапно, могут оказаться заняты.
- Спланировать свой рацион. В зависимости от того, насколько вы отправляетесь отдыхать с палатками, нужно рассчитать необходимое количество еды и решить, будете ли вы готовить на природе или нет.
- Взять необходимое оборудование для кемпинга.
Что нужно для кемпинга
Список того, что нужно для кемпинга, может оказаться достаточно велик, тем не менее каждый предмет, который вы берете с собой на отдых, должен быть функциональным, иначе кемпинг рискует превратиться в перевозку вещей с одного места на другое. Итак, что же нужно для кемпинга:
- Палатка. Важнейший элемент любого кемпинга. Палатка должна быть устойчивой и водонепроницаемой.
- Спальный мешок. Этот предмет для кемпинга необходим, поскольку ночью, даже летом, бывает прохладно, а сон должен быть комфортным.
- Фонарик - это мастхэв любого похода, в том числе и с палатками. У каждого участника кемпинга должен быть свой фонарик.
- Аптечка. Набор первой помощи - крайне необходимая вещь во время кемпинга, поскольку на какое-то время вы оказываетесь ”вдали” от цивилизации.
- Запас воды и влажные салфетки. Не во всех местах кемпинга есть доступ к источнику чистой воды. Этот факт лучше выяснить заранее и на всякий случай взять с собой запас воды и влажных салфеток.
- Посуда. Чайник/котелок, тарелки, кружки и столовые приборы пригодятся, ведь кемпинг зачастую предполагает остановку на природе на несколько дней.
- Репелленты от комаров и других насекомых. Они необходимы, особенно в теплое время года.
- Теплая одежда. Погода бывает непредсказуемой, поэтому о своем комфорте нужно позаботиться заранее.
- Все необходимое для костра (при условии, что там, куда вы едете, можно разводить костер).
- Нож или топорик, чтобы насобирать, в частности, ветки для костра.
- Мусорные пакеты. Кемпинг - это возможность хотя бы на короткое время воссоединиться с природой, уважительное отношение к которой - неотъемлемая часть осознанного отдыха. Уезжая с места кемпинга, обязательно забирайте с собой весь мусор, который остался после вас.
На самом деле, список для кемпинга можно продолжать до бесконечности, все зависит от возможностей и фантазии, а также от того, насколько комфортным или, наоборот, максимально приближенным к ”диким” условиям вы хотите, чтобы был ваш отдых.