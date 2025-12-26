Российские туристы стали чаще отдыхать в Абхазии

Турпоток из России в Абхазию в прошлом году превысил 1,6 миллиона человек – это на 20% больше чем годом ранее, а с открытием воздушной гавани в столице страны количество визитеров в страну значительно выросло.

Власти Абхазии подсчитали, сколько туристов из России предпочли провести свой отпуск на побережье Черного моря на курортах Абхазии, сообщил глава Минтуризма страны Астамур Логуа.

Турпоток из России в Абхазию в ушедшем 2025 году вырос на 20% по сравнению с 2024 годом и составил 1,6 млн человек, говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Годом ранее, в 2024 году, в республике отдохнули 1,3 млн россиян, туристические власти связывают успех с ростом популярности абхазских курортов и верной ценовой политикой, которую выбрали местные отельеры.

Немаловажным оказался и фактор гостеприимности, который ста определяющим для предпочтений российских путешественников, а также то, что в стране все расчеты ведутся в российской валюте и исправно работает сеть банкоматов.

С введением в строй Международного аэропорта Сухума власти страны надеются, что число гостей в наступившем году еще больше вырастет. Свою роль в этом сыграют развитие транспортной инфраструктуры и диверсификация туристического продукта - организация фестивалей и интересных мероприятий, добавил министр.